Звезду Камеруна выгнали из состава! Теперь Сербии будет легче победить? LIVE

Основной вратарь сборной Камеруна выведен из состава

⚡ Сегодня в воротах сборной Камеруна сыграет Дэвис Эпасси, а не Андре Онана. Вратарь «Интера» выведен из состава. По информации beIN Sports, со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна (Fecafoot), Онана отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с Сербией.

«Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», – сказал источник в Fecafoot. Причины и срок отстранения вратаря «Интера» неизвестны.