Звезду Камеруна выгнали из состава! Теперь Сербии будет легче победить? LIVE

Привет, друзья! 28 ноября — заключительный день 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. По его окончании мы можем узнать новых участников плей-офф или команды, потерявшие шансы на 1/8 финала.
Откроют программу дня (13:00 мск) Сербия и Камерун. В 1-м туре обе команды проиграли, так что теперь у них, по сути, нет права на ошибку. Хотя из группы теоретически можно выйти и с тремя очками. В России, согласно итогам нашего исследования, 26% болельщиков поддерживают на ЧМ именно сербов.
В 16:00 состоится встреча с участием Южной Кореи и Ганы. Африканская сборная в случае поражения лишится шансов на выход в плей-офф.
Следом второй матч на турнире проведут бразильцы, которые выйдут на поле без Неймара. У него новая травма — он получил её в предыдущей игре.
Завершит игровой день встреча Португалии и Уругвая. Одержат ли южноамериканцы первую победу на турнире? Забьёт ли Криштиану Роналду? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете с помощью «Чемпионата» — присоединяйтесь к нашей трансляции.
Основной вратарь сборной Камеруна выведен из состава
⚡ Сегодня в воротах сборной Камеруна сыграет Дэвис Эпасси, а не Андре Онана. Вратарь «Интера» выведен из состава. По информации beIN Sports, со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна (Fecafoot), Онана отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с Сербией.
«Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», – сказал источник в Fecafoot. Причины и срок отстранения вратаря «Интера» неизвестны.
Напомним, что камерунцы отобрались на свой восьмой мундиаль. Сборная Сербии квалифицировалась на третий чемпионат мира с момента образования отдельного государства. В первом туре ЧМ-2022 обе команды потерпели поражения, не сумев порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Сборная Камеруна с минимальным счётом проиграла Швейцарии (0:1), а сербы уступили Бразилии (0:2).
🖐️ Чуть больше часа остаётся до первого матча сегодняшнего игрового дня. Самое время ознакомиться со стартовыми составами Камеруна и Сербии, которые уже известны.
🇨🇲 Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо Ангисса, Токо Экамби, Шупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.
🇷🇸 Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.
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