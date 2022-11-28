Серхио Агуэро вступился за Месси после угрозы Сауля Альвареса

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал высказывание звёздного мексиканского боксёра Сауля Альвареса, агрессивно отреагировавшего на видео с Лионелем Месси, задевшим в раздевалки футболку сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.
«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине), я говорю о Месси и его поступке», — написал Альварес в социальных сетях.
Позже мексиканец добавил:
«Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!»
«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем, бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после матчей из-за пота. И, если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», – ответил Агуэро.
- 28 ноября 2022
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