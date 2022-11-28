Сауль Альварес: пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашёл!

Профессиональный мексиканский боксёр, действующий абсолютный чемпион мира Сауль Альварес посвятил очередной пост в соцсетях возмутившей его ситуации с аргентинским нападающим Лионелем Месси и футболкой сборной Мексики.
«Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!» — написал Альварес в своём «твиттере».
Напомним, после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков команды-соперника. После этого в Сети появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что Лионель бросил футболку Мексики на пол, а потом и вовсе откинул её ногой. Эта ситуация возмутила Альвареса, он заявил, что Месси «вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны».
Фото: Скриншот
Видео из раздевалки Аргентины после победы над Мексикой:
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