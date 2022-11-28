«Думаю, с политикой покончено». Гюндоган — об акции немецких игроков перед матчем ЧМ

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о жесте игроков национальной команды перед матчем ЧМ-2022 с Японией (1:2). Напомним, футболисты закрыли рот рукой на командном фото перед стартом игры.
«Честно говоря, думаю, что с политикой покончено. Сейчас мы здесь, и я считаю, что Катар может гордиться. Катар горд принимать чемпионат мира. Это первая исламская страна, принимающая мундиаль, и как представитель мусульманской семьи могу сказать, что исламская община гордится этим. Сейчас мы говорим только о футболе, радости и празднике. Это самое главное.
В сборной Германии несколько игроков были в ярости от решения ФИФА, потому что, очевидно, у команды были какие-то планы. Радужная повязка была запрещена прямо перед игрой с Японией, некоторые футболисты были разочарованы и хотели это выразить. Мы обсудили это всей командой и решили показать жест против запрета ФИФА. Если вы что-то делаете, вы делаете это как команда», — приводит слова Гюндогана The Athletic.
- 28 ноября 2022
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