Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, с политикой покончено». Гюндоган — об акции немецких игроков перед матчем ЧМ

«Думаю, с политикой покончено». Гюндоган — об акции немецких игроков перед матчем ЧМ
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о жесте игроков национальной команды перед матчем ЧМ-2022 с Японией (1:2). Напомним, футболисты закрыли рот рукой на командном фото перед стартом игры.

«Честно говоря, думаю, что с политикой покончено. Сейчас мы здесь, и я считаю, что Катар может гордиться. Катар горд принимать чемпионат мира. Это первая исламская страна, принимающая мундиаль, и как представитель мусульманской семьи могу сказать, что исламская община гордится этим. Сейчас мы говорим только о футболе, радости и празднике. Это самое главное.

В сборной Германии несколько игроков были в ярости от решения ФИФА, потому что, очевидно, у команды были какие-то планы. Радужная повязка была запрещена прямо перед игрой с Японией, некоторые футболисты были разочарованы и хотели это выразить. Мы обсудили это всей командой и решили показать жест против запрета ФИФА. Если вы что-то делаете, вы делаете это как команда», — приводит слова Гюндогана The Athletic.

Новость по теме
Футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото перед игрой с Японией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022