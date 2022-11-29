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Португалия забила в восьмом матче ЧМ подряд — это рекордная серия команды

Португалия забила в восьмом матче ЧМ подряд — это рекордная серия команды
Криштиану Роналду и Жоау Феликс
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Сборная Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира обыграла Уругвай со счётом 2:0. Дублем во встрече отличился полузащитник Бруну Фернандеш.

Команда Португалии забила в восьмом матче чемпионата мира подряд – это рекордная серия сборной, сообщает Opta Sports.

По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли стать единоличными лидерами группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.

Сборной Португалии осталось сыграть с национальной командой Южной Кореи в заключительном туре группового этапа. Матч состоится 2 декабря, начало — в 18:00 мск.

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