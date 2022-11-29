Сборная Португалии в третий раз в своей истории выиграла первые два матча чемпионата мира

Сборная Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира обыграла Уругвай со счётом 2:0. Дублем во встрече отличился полузащитник Бруну Фернандеш.



Португалия в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на мировом первенстве, ранее команде это удавалось в 1966 и 2006 годах. В обоих случаях португальцы доходили до полуфинала турнира.



По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли стать единоличными лидерами группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.



Сборной Португалии осталось сыграть с национальной командой Южной Кореи в заключительном туре группового этапа. Матч состоится 2 декабря, начало — в 18:00 мск.

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