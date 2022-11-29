Эдуард Сперцян: быть капитаном «Краснодара» — честь для меня

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечталениями от того. что он вывел команду на матч с «Химками» с капитанской повязкой.



«Испытываю сумасшедшие эмоции, это случилось со мной уже дважды. Спасибо большое клубу за доверие. Быть капитаном – это огромная честь. Эмоции самые положительные», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».



Напомним, «Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 4:1. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».



«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков за шесть матчей. Команда сыграет в верхней сетке плей-офф.



Также в следующую стадию со второго места вышел «Локомотив», обыгравший «Пари Нижний Новгород» и набравший 11 очков. Команда из Нижнего Новгорода стала третьей и примет участие в Пути регионов, где сыграет с командами Мелбет Первой лиги и клубами, занявшими третье место по итогам группового этапа.

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