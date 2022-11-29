Александр Глеб оценил выступления сборных Германии и Сербии на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Белоруссии и «Барселоны» Александр Глеб оценил выступления сборных Германии и Сербии на проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу в Катаре.



«У сборной Сербии и Германии есть шансы на выход из группы, но не всё сейчас зависит от них. Будет ли сенсацией, если они не выйдут? Я уже говорил, что этот чемпионат мира очень непредсказуемый, поэтому таких «сенсаций» может быть не так мало. Посмотрим.



Я ожидал, что Сербия и Германия после второго тура могут иметь в своём активе по одному очку. Футбол сейчас выравнивается. Даже против топовых команд, команды уровнем ниже научились играть, достойно бороться, отбирать очки и выигрывать. Иногда многое решает удача или индивидуальные качества отдельного футболиста. Все игроки высокого уровня, технически и тактически хорошо оснащены», — приводит слова Александра Глеба Metaratings.