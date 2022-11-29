Эдуард Сперцян: ничего не слышал об интересе немецких клубов ко мне

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном интересе к нему со стороны немецкихз клубов.
«Если честно, то я об этом ничего не слышал. Не знаю даже, что и сказать», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что минувшим летом услугами Сперцяна интересовались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия», однако стороны не смогли согласовать переход 22-летнего футболиста. Сообщалось, что стороны могут вернуться к переговорам по окончании сезона-2022/2023.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и находится в структуре клуба с 10 лет. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл за свою команду 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Также на его счету пять встреч в Фонбет Кубке России, в которых Эдуард отметился одним забитым голом.
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