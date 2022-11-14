В «Боруссии» Мёнхенгладбах не стали комментировать слухи, что делали предложение Сперцяну

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Рональд Вирус прокомментировал информацию о том, что немецкий клуб заинтересован в кандидатуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Правда ли, что «Боруссия» (Мёнхенгладбах) делала предложение «Краснодару» по Сперцяну? Не могу подтвердить вам эту информацию», — сказал Виркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и находится в структуре клуба с 10 лет. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл за свою команду 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России, в которых Эдуард не сумел отметиться результативными действиями.

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