В «Боруссии» Мёнхенгладбах не стали комментировать слухи, что делали предложение Сперцяну

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Рональд Вирус прокомментировал информацию о том, что немецкий клуб заинтересован в кандидатуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Правда ли, что «Боруссия» (Мёнхенгладбах) делала предложение «Краснодару» по Сперцяну? Не могу подтвердить вам эту информацию», — сказал Виркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и находится в структуре клуба с 10 лет. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний полузащитник провёл за свою команду 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России, в которых Эдуард не сумел отметиться результативными действиями.
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- 14 ноября 2022
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