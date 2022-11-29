Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брёйне в расположении сборной Бельгии

Вчера, 28 ноября, сборная Бельгии провела «кризисную встречу» команды, сообщает RTL info со ссылкой на издание L'Equipe.
По сведениям источника, в команде в последнее время сформировалась не очень хорошая атмосфера, а некоторые футболисты не общаются между собой. Так, Де Брёйне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар – с Леандро Троссардом. Не очень хорошие отношения сложились и между форвардами Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.
Также сообщается, что вчера между Де Брёйне, Азаром и Яном Вертонгеном произошла большая ссора, в которую вмешался Лукаку и остановил её.
Напомним, после двух туров в активе сборной Бельгии три набранных очка. В последнем туре команда встретится со сборной Хорватии, в случае победы над которой бельгийцы выйдут в плей-офф чемпионата мира. При этом поражение оставит Бельгию за бортом плей-офф.
Де Брёйне преподали урок уличного футбола:
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