Стала известна вторая сборная, которая не выйдет в плей-офф. А ещё был забит самый быстрый гол турнира!

Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Звёздная Бельгия близка к фиаско

В этом материале мы рассказываем о событиях чемпионата мира, которые произошли 27 ноября. Позади ещё четыре матча группового этапа ЧМ-2022 – это матчи 2-го тура в группах E и F.

Что произошло в предыдущие дни, вы можете прочитать ниже.

Коста-Рика мощно заявила о себе

После сокрушительного поражения от сборной Испании со счётом 0:7 костариканцы реабилитировались в матче с Японией. Команда Луиса Фернандо Суареса одержала победу 1:0 благодаря голу Кейшера Фуллера на 81-й минуте матча. Его удар стал единственным попаданием в створ для сборной Коста-Рики за 90 минут. Япония пробила в сторону ворот 14 раз, но зацепиться даже за одно очко не смогла, израсходовав все пять замен во втором тайме впустую. Японцы были фаворитами матча – ещё бы, ведь они обыграли Германию, но из-за поражения значительно усложнили себе борьбу за выход из группы.

Япония — Коста-Рика — 0:1 Фото: Francois Nel/Getty Images

Поражение Бельгии, которое может не позволить ей выйти в плей-офф

Во втором матче игрового дня случилась ещё одна сенсация на ЧМ-2022 – Бельгия уступила Марокко со счётом 0:2. Перед самым перерывом команде Роберто Мартинеса повезло, что гол Хакима Зиеша был отменён из-за положения вне игры, но уже во втором тайме Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль принесли победу своей сборной. После неё марокканцы, которые живут в Брюсселе, устроили погромы: били витрины, переворачивали машины, жгли покрышки. Местной полиции пришлось разгонять жителей световыми гранатами и водомётами. Теперь Бельгии необходимо брать очки с Хорватией, а у Марокко есть четыре варианта, как попасть в плей-офф.

Самый быстрый гол на ЧМ-2022 и разгром Хорватии

Уже на второй минуте матча Канады и Хорватии Альфонсо Дэвис открыл счёт. Это был один из двух ударов в створ сборной Канады в игре. После пропущенного гола Хорватия дважды отличилась до перерыва и дважды — после: дубль Андрея Крамарича и забитые мячи Марко Ливайи и Ловро Майера. Таким образом, Канада потеряла даже математические шансы на выход из группы, а Хорватии предстоит важная игра в 3-м туре с Бельгией.

Альфонсо Дэвис празднует гол Фото: Claudio Villa/Getty Images

Германия – без побед и на последнем месте в группе

Испания и Германия сыграли вничью — 1:1. На 40-й минуте матча Антонио Рюдигер поразил ворота Уная Симона, но его гол был отменён из-за офсайда. После перерыва Альваро Мората вывел Испанию вперёд. Казалось, немцев ждёт второе поражение на ЧМ-2022, но на 83-й минуте Никлас Фюллькруг вырвал ничью для своей команды. Теперь выход сборной Германии в плей-офф зависит от победы над Коста-Рикой и результата матча Япония – Испания.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Очередные четыре игры, которые пройдут в разное время.

Камерун – Сербия, 13:00 мск

Южная Корея – Гана, 16:00

Бразилия – Швейцария, 19:00

Португалия – Уругвай, 22:00.

Что почитать о девятом дне чемпионата мира в Катаре?

Что нужно знать о главном тренере сборной Канады? На ЧМ-2022 он отметился жёсткой фразой и двумя поражениями.

Странный эпизод на ЧМ-2022. Вряд ли вы такое когда-то видели.

А вот так марокканцы праздновали победу над Бельгией в Брюсселе. Они чуть не разнесли весь город.