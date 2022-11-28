Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты, таблица, календарь, 27 ноября

Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Звёздная Бельгия близка к фиаско
Павел Прохоров
Звёздная Бельгия близка к фиаско
Комментарии
Стала известна вторая сборная, которая не выйдет в плей-офф. А ещё был забит самый быстрый гол турнира!

В этом материале мы рассказываем о событиях чемпионата мира, которые произошли 27 ноября. Позади ещё четыре матча группового этапа ЧМ-2022 – это матчи 2-го тура в группах E и F.

Что произошло в предыдущие дни, вы можете прочитать ниже.

Что происходит на чемпионате мира. Англия удивила болельщиков ещё больше, чем Иран Что происходит на чемпионате мира. Англия удивила болельщиков ещё больше, чем Иран
Что творится на ЧМ-2022. Мбаппе и Месси засверкали после часа беспомощности Что творится на ЧМ-2022. Мбаппе и Месси засверкали после часа беспомощности

Коста-Рика мощно заявила о себе

После сокрушительного поражения от сборной Испании со счётом 0:7 костариканцы реабилитировались в матче с Японией. Команда Луиса Фернандо Суареса одержала победу 1:0 благодаря голу Кейшера Фуллера на 81-й минуте матча. Его удар стал единственным попаданием в створ для сборной Коста-Рики за 90 минут. Япония пробила в сторону ворот 14 раз, но зацепиться даже за одно очко не смогла, израсходовав все пять замен во втором тайме впустую. Японцы были фаворитами матча – ещё бы, ведь они обыграли Германию, но из-за поражения значительно усложнили себе борьбу за выход из группы.

Япония — Коста-Рика — 0:1

Япония — Коста-Рика — 0:1

Фото: Francois Nel/Getty Images

Курьёзнейший гол похоронил победителей Германии. Как вратарь мог это пустить? Курьёзнейший гол похоронил победителей Германии. Как вратарь мог это пустить?

Поражение Бельгии, которое может не позволить ей выйти в плей-офф

Во втором матче игрового дня случилась ещё одна сенсация на ЧМ-2022 – Бельгия уступила Марокко со счётом 0:2. Перед самым перерывом команде Роберто Мартинеса повезло, что гол Хакима Зиеша был отменён из-за положения вне игры, но уже во втором тайме Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль принесли победу своей сборной. После неё марокканцы, которые живут в Брюсселе, устроили погромы: били витрины, переворачивали машины, жгли покрышки. Местной полиции пришлось разгонять жителей световыми гранатами и водомётами. Теперь Бельгии необходимо брать очки с Хорватией, а у Марокко есть четыре варианта, как попасть в плей-офф.

Самый быстрый гол на ЧМ-2022 и разгром Хорватии

Уже на второй минуте матча Канады и Хорватии Альфонсо Дэвис открыл счёт. Это был один из двух ударов в створ сборной Канады в игре. После пропущенного гола Хорватия дважды отличилась до перерыва и дважды — после: дубль Андрея Крамарича и забитые мячи Марко Ливайи и Ловро Майера. Таким образом, Канада потеряла даже математические шансы на выход из группы, а Хорватии предстоит важная игра в 3-м туре с Бельгией.

Альфонсо Дэвис празднует гол

Альфонсо Дэвис празднует гол

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Германия – без побед и на последнем месте в группе

Испания и Германия сыграли вничью — 1:1. На 40-й минуте матча Антонио Рюдигер поразил ворота Уная Симона, но его гол был отменён из-за офсайда. После перерыва Альваро Мората вывел Испанию вперёд. Казалось, немцев ждёт второе поражение на ЧМ-2022, но на 83-й минуте Никлас Фюллькруг вырвал ничью для своей команды. Теперь выход сборной Германии в плей-офф зависит от победы над Коста-Рикой и результата матча Япония – Испания.

Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Очередные четыре игры, которые пройдут в разное время.

  • Камерун – Сербия, 13:00 мск
  • Южная Корея – Гана, 16:00
  • Бразилия – Швейцария, 19:00
  • Португалия – Уругвай, 22:00.

Что почитать о девятом дне чемпионата мира в Катаре?

Что нужно знать о главном тренере сборной Канады? На ЧМ-2022 он отметился жёсткой фразой и двумя поражениями.

У тренера Канады уникальная карьера. Но из-за глупой фразы его ненавидит целая страна У тренера Канады уникальная карьера. Но из-за глупой фразы его ненавидит целая страна

Странный эпизод на ЧМ-2022. Вряд ли вы такое когда-то видели.

Что это было? Вратарь спел гимн своей страны на ЧМ, но сразу ушёл с поля Что это было? Вратарь спел гимн своей страны на ЧМ, но сразу ушёл с поля

А вот так марокканцы праздновали победу над Бельгией в Брюсселе. Они чуть не разнесли весь город.

Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022