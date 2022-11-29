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Финальный турнир Лиги наций УЕФА пройдёт в Нидерландах

Финальный турнир Лиги наций УЕФА пройдёт в Нидерландах
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Финальные матчи Лиги наций пройдут в Нидерландах. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В мини-турнире примут участие победители групп Лиги А.

«Исполнительный комитет УЕФА сообщает, что Нидерландам выпала честь впервые принимать финал Лиги наций УЕФА.

Города Роттердам и Энсхеде были выбраны Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) для проведения финальных матчей. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал запланированы на 18 июня 2023 года.

Жеребьёвка полуфинальных пар состоится в январе 2023 года в Ньоне, точная дата и время будут определены в установленном порядке. В финальных матчах сыграют сборные Нидерландов, Хорватии, Италии и Испании», — гласит официальное заявление УЕФА.

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