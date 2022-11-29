MD: в «Барселоне» уверены, что за Уругвай сыграет травмированный Рональд Араухо

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо продолжает восстанавливаться после травмы, находясь в расположении национальной команды. В клубе считают, что уругвайцы готовы выпустить 23-летнего футболиста на поле даже в том случае, если он не будет готов на 100%, поэтому надеются, что сам Араухо решит не рисковать здоровьем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
28 сентября Араухо перенёс операцию и по срокам должен был пропускать чемпионат мира в Катаре. Однако Рональд очень хотел сыграть на турнире, поэтому форсировал своё восстановление и попал в окончательную заявку. Однако Араухо пока что окончательно не восстановился, и ранее появилась информация, что Уругвай и «Барселона» договорились, что Араухо появится на поле не ранее стадии плей-офф.
ЧЕ там на ЧМ | Флаг России и Сербии и ужасный Уругвай. Видеоролик:
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