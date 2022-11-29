ФИФА оштрафовала DFB за отсутствие игроков сборной Германии на пресс-конференции ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по поводу нарушения правил проведения пресс-конференций на ЧМ-2022 со стороны сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
Напомним, перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Испания — Германия (1:1) главный тренер немецкой сборной Ханси Флик провёл пресс-конференцию без игроков своей команды, что является нарушением регламента. Специалист объяснил это нежеланием заставлять кого-то из своих футболистов тратить много времени на дорогу в международный медиацентр в Дохе.
ФИФА приняла решение оштрафовать DFB на 10 тыс. швейцарских франков (примерно € 10 тыс.). Кроме того, дисциплинарный комитет руководящего органа футбола вынес предупреждение DFB.
- 29 ноября 2022
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