Лоськов не удивлён назначением Ротенберга главой по развитию молодёжного футбола в «Локо»

Дмитрий Лоськов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора по развитию молодёжного футбола в «Локомотиве».

«Великолепная новость. Хорошо, что Борис Ротенберг вернулся в «Локомотив». Я не удивлён, что он занял должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Сейчас он окунётся в новую работу, да и с чего-то же надо начинать. Желаю ему успехов. Я с Олегом Алексеевичем Пашининым буду ему помогать», — сказал Лоськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.