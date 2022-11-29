Нидерланды — Катар: Бергёйс довёл счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы А, в котором встречаются сборные Нидерландов и Катара. Игра идёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей.

Голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Нидерланды трижды завоёвывали серебряные медали чемпионатов мира: в 1974, 1978 и 2010 годах. Катар впервые участвует в финальном раунде мундиаля.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.