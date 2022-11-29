Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира

Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки. Подопечные Феликса Санчеса забили всего один гол, а пропустили семь.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B.

Сербия разгромила Катар в товарищеском матче: