Кейн — первый футболист сборной Англии с тремя ассистами на ЧМ после Бекхэма в 2002 году

Форвард сборной Англии Гарри Кейн отметился результативной передачей в матче 3-го группового этапа ЧМ-2022 с Уэльсом (3:0).
Таким образом, 29-летний нападающий отдал уже третий на этом мировом первенстве и сумел повторить достижение Дэвида Бекхэма.
Кейн стал первым футболистом «трёх львов», кто отметился минимум тремя голевыми передачами на мундиале после Бекхэма на ЧМ-2002. Статистику приводит Opta Joe в своём «твиттере».
Англия набрала семь баллов на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ в Катаре, где сразится со сборной Сенегала. Уэльс завершил групповой этап на последней позиции, набрав одно очко.
Чемпионат мира по футболу — 2022 завершится в Катаре в воскресенье, 18 декабря.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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