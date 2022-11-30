Канунников: в «Зените» были Данни, Халк. Я закрывал рот и пахал. Мне бы голову открутили

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников рассказал о прошлом в петербургской команде.

«Когда был русский костяк – это топ-левел. В то время для меня точно. Данни, Текке, Ломбертс, Кришито, после пришли Халк, Витсель. Я просто приезжал на базу, закрывал рот и тренировался. Мне пихали, меня подкалывали, они имели на это право. А я закрывал рот и пахал. Уже в «Рубине», когда мне было 25-26 лет, я мог сказать молодому пацану, что он ошибся. В ответ – ноль реакции. Типа — что ты мне рассказываешь. Если бы я так ответил в «Зените» – мне голову бы открутили. Сейчас свобода слова. А раньше – ##### бы дали.

Спаллетти? Он многое для меня сделал. Он видел во мне потенциал. Целенаправленно оставлял меня после каждой тренировки на индивидуальное занятие. Мы, в принципе, с Радимовым и Симутенковым оставались и отрабатывали разные моменты. Лучано верил в меня. Мне нравился его подход. Мы внедрили в «Зените» элементарную вещь: передача из фланга в центр и закидушка на Кержа. Это работало. Два года «Зенит» становился чемпионом. В этот период атмосфера была топ. Не зря после «Зенита» он ещё столько клубов потренировал. А сейчас идёт к трофею с «Наполи», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».

Канунников является воспитанником «Зенита». В основном составе петербуржцев форвард играл с 2011 по 2013 год. В 2010 году футболист выиграл чемпионат и Кубок России с «Зенитом».