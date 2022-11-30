Кински: драку «Зенита» и «Спартака» спровоцировали южноамериканцы. Это в их менталитете

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински прокомментировал драку в матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.
«Драка «Зенита» и «Спартака»? Я посмотрел кадры. С одной стороны, смешно, с другой — грустно, потому что это позор футбола. Такого не должно происходить на поле. Конечно, мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА. Но у нас всё длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой. Но судья рассудил по-другому.
Кто был зачинщиком драки? Есть проблема с темпераментом южноамериканцев. Насколько я помню, в нашем случае ситуацию тоже спровоцировали именно они. Наверное, это их менталитет. С этим тяжело что-то сделать.
Нужно наказать участников драки в Питере как можно жёстче, потому что в обратном случае это может повторяться. На футбол ходят люди с семьями, с маленькими детьми, и футболисты должны понимать, что являются для присутствующих кумирами.
Эта драка — удар по имиджу российского футбола. Но футбол — контактная игра. Такое случается, особенно в Южной Америке. У нас в Европе такого быть не должно», — приводит слова Кински «РБ Спорт».
Напомним, основное время матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершилось массовой дракой футболистов. По итогам стычки красные карточки получили Родригао, Малком и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».
- 30 ноября 2022
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