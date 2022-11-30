Итальянский журналист: Каррера не смог принять, что после «Спартака» лишился работы в ЛЧ

Журналист Танкреди Палмери высказался о работе бывшего наставника московского «Спартака» Массимо Карреры в итальянском «Бари».

«Каррера — хороший специалист, но в Москве он был сильнее. Его работа в «Бари» всех разочаровала. Массимо всегда был тенью Конте. Почему у него не получается после «Спартака» — это очень хороший вопрос. Я думаю, что он просто не смог перестроиться и принять, что в России работал в Лиге чемпионов, а потом лишился этого», — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

58-летний Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 года по октябрь 2018-го. Он привёл команду к победе в чемпионате и Суперкубке России, а также участвовал вместе с ней в групповом этапе Лиги чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАЛМЕРИ «ЧЕМПИОНАТУ».