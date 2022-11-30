Семак: не понимаю, почему не удалили Промеса. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с дракой в матче Кубка России с московским «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).

«Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил. Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт.



Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьёзно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня своё видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.



Опасаюсь ли решения КДК? Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обострённое чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, основное время матча завершилось дракой футболистов «Зенита» и «Спартака», по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков — по трое из каждой команды. Ранее стало известно, что «Зенит» обратится в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова.