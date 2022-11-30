Австралия — Дания: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

В эти минуты в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре встречаются сборные Австралии и Дании. Встреча проходит в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



Отметим, что в параллельном матче группы D встречаются сборные Туниса и Франции. После первых 45 минут в игре также нулевая ничья. В случае если оба матча закончатся с таким итогом, в 1/8 финала выйдет сборная Австралии. В её активе на данную минуту четыре очка, у Дании и Туниса — по два. Франция набирает семь очков, команда уже вышла в следующий раунд ЧМ-2022.



Сегодня, 30 ноября, пройдут ещё две встречи турнира: в 22:00 мск сыграют Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.