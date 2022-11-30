Видео с поддержкой сборной Ирана на одном из уличных мониторов Москвы оказалось фейком

Видео с поддержкой сборной Ирана на одном из уличных мониторов Москвы перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой США (0:1) оказалось фейком, сообщил главный редактор The Village Кирилл Руков.



«Вчера вечером мы опубликовали новость о ролике в поддержку Ирана, который якобы появился на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве — там большой экран. Вместе с нами за сутки новость об этом написали ещё десятки СМИ.



Это был фейк. Мы уже удалили новость. Видеозапись с этой рекламой была только одна и распространялась вирусно. С других точек никто из очевидцев её не сфотографировал. Два наших корреспондента вечером не дождались появления рекламы на Арбате. Сегодня утром группа LBL, оператор медиафасада, подтвердила наши догадки: «Можем подтвердить, что это фейк. Сами узнали об этом вчера — из новостей в телеграм-каналах, которые нам присылали».



Кто заказчик вброса — мы не знаем, а ещё не можем утверждать, что видео именно смонтировано, а не снято специально, единожды прокручивая ролик про Иран на фасаде. Но такое уже было недавно с баннером на Смоленском метромосту, где у видеоисточника тоже не было других ракурсов и свидетелей.



Не верьте ничему, что написано в интернете, если журналисты не попытались это проверить. Мы тоже больше не будем публиковать новости «от очевидцев с улицы» без собственного подтверждения от наших корреспондентов», — сообщил Руков в телеграм-канале The Village.

Фейковое видео с поддержкой сборной Ирана: