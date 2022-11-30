Аньелли — об отставке из «Ювентуса»: ещё в 2019 году говорил, что нашу систему надо менять

Андреа Аньелли, который 28 ноября принял решение уйти в отставку с поста президента туринского «Ювентуса», прокомментировал своё решение покинуть команду после 12 лет работы. Помимо него, также от своей должности отказался вице-президент Павел Недвед.
«Выбор был сделан по обоюдному согласию с председателем Exor Джоном Элканном. «Ювентус лучше и больше любого человека, который когда-либо сможет его возглавить. Я остаюсь самым преданным болельщиком команды, и это ничего не меняет для программ и целей клуба, который находится на высоте и может выиграть всё что угодно. Я ещё в 2019 году уточнял, что наша система не работает и её надо регулировать изнутри. Её надо менять», — цитирует бывшего президента портал Football Italia.
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