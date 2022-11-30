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Шмейхель показывал на часы, Макларен ликовал. Фото победы сборной Австралии

Шмейхель показывал на часы, Макларен ликовал. Фото победы сборной Австралии
Макларен ликует
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Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:0. Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Мехле и идеально пробил под дальнюю штангу — голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Лучшие кадры с матча Австралия — Дания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Сборная Австралии со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В её активе шесть очков после трёх сыгранных встреч. Ранее подопечные Грэма Арнольда обыграли Тунис (1:0). Также в 1/8 финала из группы D вышла команда Франции. Соперники австралийцев и французов по первому этапу плей-офф станут известны после матчей группы С Польша — Аргентина и Саудовская Аравия — Мексика.

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