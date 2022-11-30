Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионате мира
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Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче команды не открыли.
Нападающий южноамериканцев Лионель Месси проводит свой 22-й матч на чемпионате мира – это рекорд национальной команды Аргентины. Месси обошёл по этому показателю Диего Марадону, который принял участие в 21 матче на чемпионате мира.
На седьмой минуте Лионель мог открыть счёт в матче. Месси потерял мяч перед штрафной сборной Польши, но сразу вступил в отбор, продвинул вперёд и несильно пробил от радиуса штрафной — Войцех Щенсны отразил удар.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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