Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионате мира

Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионате мира
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче команды не открыли.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси проводит свой 22-й матч на чемпионате мира – это рекорд национальной команды Аргентины. Месси обошёл по этому показателю Диего Марадону, который принял участие в 21 матче на чемпионате мира.

На седьмой минуте Лионель мог открыть счёт в матче. Месси потерял мяч перед штрафной сборной Польши, но сразу вступил в отбор, продвинул вперёд и несильно пробил от радиуса штрафной — Войцех Щенсны отразил удар.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022