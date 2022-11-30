RMC: арбитр не имел права отменять гол после финального свистка в матче Тунис — Франция

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Туниса обыграла Францию со счётом 1:0. Как сообщает издание RMC, главный арбитр встречи Мэттью Конгер не имел права отменять гол Антуана Гризманна, забитый им на 90+8-й минуте, после финального свистка.
Согласно протоколу использования системы повторов VAR, видеоассистенты после сигнала об окончании встречи не могут вмешиваться в судейские решения. Гол можно было бы отменить до финального свистка, но никак не после. ФИФА пока никак не прокомментировала данную ситуацию.
Несмотря на победу, сборная Туниса не сможет продолжить участие в турнире. Команда с четырьмя очками заняла только третье место в группе D, уступив Австралии (6). Лидером стала Франция (6), а Дания замкнула турнирную таблицу (1).
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