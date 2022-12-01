Месси — о матче Аргентины с Австралией в 1/8 ЧМ: это будет очень сложная игра

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Польшей (2:0 в пользу аргентинцев), а также поделился мнением о встрече в 1/8 финала с Австралией.

«Обидно, что не смогли забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки. Мы знали, что, как только забьём первый гол, это изменит ход матча.

Матч с Австралией будет очень сложным. Кто бы ни победил в этой встрече, всё очень равномерно. Мы должны подготовиться к матчу наилучшим образом, как мы делаем это всегда. Мы должны сохранять спокойствие и идти от игры к игре. Сейчас начинается новый этап чемпионата мира, и я надеюсь, что мы сможем продолжить то, что сделали сегодня», — приводит слова Месси официальный аккаунт аргентинской федерации в социальных сетях.

Матч Аргентины и Австралии состоится в субботу, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.