Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет

Сборная Польши по футболу уступила в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Аргентины (0:2).



Однако поляки вышли в плей-офф ЧМ-2022. В активе команды Чеслава Михневича четыре очка после трёх проведённых встреч: Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0), а также уступила Аргентине (0:2). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с мексиканцами (2-3) поляки оказались в 1/8.



Сборная Польша вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Тогда они вышли из группы с Марокко (4 очка), Англией (3) и Португалией (2), заняв третье место с тремя очками. В 1/8 финала Польша разгромно уступила Бразилии (0:4).



В первом раунде плей-офф текущего ЧМ поляки встретятся с действующими чемпионами мира — Францией (4 декабря).