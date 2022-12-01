Тренер сборной Дании – о вылете с ЧМ: наша игра была просто дерьмом

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн оценил вылет сборной Дании с чемпионата мира. Команда заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом, набрав одно очко.



«Я потратил год своей жизни на подготовку к чемпионату мира. Ещё год назад мы узнали, что вышли, и на следующий день после квалификации начали готовиться. Старались сделать это максимально хорошо. А сейчас у всех нас – разочарование. На чемпионате мира так мало времени, так мало дней, и это должно буквально бить вам под зад, когда вы все вместе. Но этого не произошло.



Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть ещё один матч. Если потерпели поражение, вы снова играете через несколько дней. А здесь – другая ситуация. Пройдёт ещё четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах. Это моя ответственность. Наша игра – это было какое-то дерьмо. Слишком плохо», – приводит слова Юльманна с пресс-конференции издание DR Sporten.



Датчане обеспечили себе выход на чемпионат мира 12 октября 2021-го, выиграв восемь матчей квалификации подряд с общей разницей мячей 27:0. За год подготовки, о котором сказал Юльманн, сборная Дании в Лиге наций дважды обыграла французов (2:1, 2:0) и дважды – австрийцев (2:1, 2:0), однако дважды проиграла хорватам (0:1, 1:2).

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