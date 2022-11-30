Фиаско Дании на ЧМ — не сенсация. Эту сборную зря считали топовой

В последние годы своими выступлениями сборная Дании производила фурор: год назад дошла до полуфинала Евро-2020, нынче заняла второе место в высшем дивизионе Лиги наций, выступая в группе с Хорватией, Францией и Австрией. Казалось бы, мы вправе были ждать от неё успеха на ЧМ-2022. Но в то же время были причины, указывающие на самонадеянность и просто наивность высоких ожиданий.
Ни на Евро, ни в Лиге наций успех Дании не был уверенным
На чемпионате Европы датчане вообще едва не вылетели на групповом этапе, уступив в двух стартовых матчах Бельгии и Финляндии. Лишь уверенная победа в 3-м туре над Россией (4:1) позволила запрыгнуть в уходящий поезд. При этом игра с нами могла развернуться вообще в другую сторону, забей в первой тайме в контратаке Александр Головин при счёте 0:0.
В Лиге наций датчане уступили первую строчку не искавшей себя в тот момент Франции, у которой только что из-за травм вылетели Канте и Погба, а Хорватии, переживающей сложный период после ухода из сборной голкипера Субашича и нападающего Манджукича. Интересно, что датчане проиграли хорватам дважды (0:1 и 1:2), неизменно пропуская первыми. Когда была необходимость отыгрываться, им приходилось туго. На этих турнирах выиграть, уступая в счёте, и вовсе удалось лишь единожды — 2:1 с Францией в Лиге наций.
Каспер Юльманн построил крепкую сборную, но она уязвима и в стиле, и классе игроков. В основном датчане раскрываются при контратакующей стихии. И на Евро, и в Лиге наций Дания в среднем владела мячом 50% времени, что для неё абсолютно комфортно.
Каспер Юльманн
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
В то же время Дания разозлила всех, и под неё смогли подстроиться
Предупреждён — значит вооружён. Зная, что Дания горазда на сюрпризы и способна выступать выше своих возможностей, на ЧМ-2022 соперники сыграли с ней максимально строго, заставив играть выскочку в максимально неудобный для неё футбол.
Прямо сейчас Дания — шестая команда ЧМ-2022 по владению мячом — 60%. Больше только у Португалии, Аргентины, Англии и Испании. Даже Франция уступила датчанам во владении, работая с мячом 48%. Игра первым номером неудобна для команды Юльманна: если на Евро-2020 она наносила по 15 ударов за игру, то на мировом первенстве – лишь 11. Если на том же чемпионате Европы шустрил латераль Мехле (два гола и пас), то теперь из-за подготовленности соперников его видно не было.
Если раньше в контратаках забивала Дания, то теперь – ей. Очень символично, что и французы свой первый мяч, и австралийцы свой единственный забили именно так, чем обезоружили датчан. Что до Туниса, то он просто засушил матч и довольствовался 0:0, хотя тоже мог забить в контратаке.
Килиан Мбаппе после гола в ворота сборной Дании
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Чтобы выкинуть из турнира Данию, соперникам не пришлось выдумывать ничего сложного — достаточным оказалось просто отдать мяч сборной Юльманна, которая при таких обстоятельствах расщедрилась лишь на один гол и допустила три в свои. С топовым соперником такого могло не хватить, но Дания – не в их ряду. Это просто крепкая европейская сборная.
Нападающие вытащить оказались не в состоянии — им не хватает класса
Когда не идёт у команды, спасти её могут личности. Но это не история про Данию.
Дважды на ЧМ-2022 Дания использовала схему 3-4-3, один раз — 3-5-2. Впереди в стартовом составе выходили Дольберг, Корнелиус, Дамсгор, Брейтуэйт, Сков Ольсен и Линдстрём (двое последних — по два раза). Датские атакующие игроки нынче столь неубедительны, что Юльманн не смог определиться даже с основным сочетанием. Уровень игроков в совокупности с очень серьёзным отношением соперников, которые разгадали способ нейтрализации, предрешили вылет датчан.
Что проблема в случае с Данией именно в футболистах, а не в тренере, можно понять на примере центрфорвардов. Каспер Дольберг потерялся на скамейке «Севильи» — четыре матча и 0 голов в чемпионате Испании. Андреас Корнелиус сыграл более тысячи минут со старта клубного сезона за «Трабзонспор» и «Копенгаген», но забил лишь пять мячей. Как в таком случае обыгрывать соперников, которые относятся к тебе как к гранду, ведь ты сам заставил их так относиться?
Каспер Дольберг
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Не стоит удивляться вылету Дании. В последние годы у неё и так слишком много получилось, иногда не без доли везения. Возможностей поставить успехи на поток нет.
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