Щенсны – о предстоящей встрече с Францией в плей-офф ЧМ: ключ к остановке Мбаппе? Я сам

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны высказался о грядущем матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором его команда сразится с Францией.
«В целом, они являются фаворитами, это одна из лучших команд в мире, однако мы сделаем всё возможное, чтобы пройти эту стадию. Ключ к остановке Мбаппе? Я сам!», – приводит слова вратаря RMC Sport.
Сборная Польши на групповом этапе катарского мундиаля сыграла вничью 0:0 с Мексикой, победила 2:0 Саудовскую Аравию и с таким же счётом потерпела поражение от Аргентины. Набрав четыре балла, «белые орлы» опередили мексиканцев благодаря лучшей разности мячей (0 и -1 соответственно).
В плей-офф мирового первенства поляки сразятся с командой Франции. Игра состоится 4 декабря.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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