Лучший вратарь чемпионата мира! Поляк Щенсны вошёл в историю

Перед ударом Лео Месси вратарь сборной Польши показал партнёрам, которые спорили с судьёй, характерный жест — мол, парни, всё под контролем. И взял пенальти. Во втором матче подряд. От Месси.

До этого всего два вратаря отбивали два пенальти на одном ЧМ. В 1974-м другой поляк Ян Томашевски на втором групповом этапе взял удары Стафана Таппера (Швеция) и Ули Хёнесса (ФРГ). В 2002-м этот результат повторил вратарь сборной США Брэд Фридель — причём, как и Щенсны, сделал это в двух матчах подряд. Сначала вратарь «Блэкберна» (на тот момент) отбил удар Ли Ыль Ёна в игре с Южной Кореей. Затем Фридель переиграл Мацея Журавского из Польши.

Сейв Щенсного уникален также и тем, что это всего лишь второй случай, когда вратарь спасает после пенальти, назначенного в результате своего же фола. Первым таким «реаниматором» стал француз Жоэль Батс на ЧМ-1986, потащивший удар Зико в 1/4 финала.

Щенсны берёт пенальти от Месси Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Месси в одном списке с Неймаром и Андреем Галабиновым

После матча с Саудовской Аравией (2:0), в котором Щенсны отбил пенальти в исполнении Салема Аль-Давсари (и добавил сумасшедший сейв на добивании), вратарь признался, что разбирал манеру игрока «Аль-Хиляля».

Войцех Щенсны вратарь сборной Польши «Мы изучали, как Аль-Давсари бьёт пенальти. Я знал, что он ждёт и смотрит, как вратарь ведёт себя перед ударом. Поэтому я сделал обманное движение влево, а потом двинулся вправо – именно туда он и пробил».

Судя по всему, Щенсны разбирал пенальти от Месси. Перед матчем с Аргентиной голкипер признался: «Могу ли взять удар Месси с «точки»? Его гораздо сложнее анализировать, он бьёт как по центру, так и по углам. Буду готов, но надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти, как в матче с саудовцами, который, на мой взгляд, не тянул на пенальти». 11-метровый получился спорным, но Щенсны справился.

Без учёта послематчевых серий Щенсны отбил уже 26-й пенальти в карьере. Всего было 87 попыток — поляк взял 29,88% ударов. Список жертв Щенсного — достаточно статусный. В «Арсенале» Войцех брал пенальти от Уэйна Руни, Антонио Ди Натале, Дирка Кюйта и Эдина Джеко. В «Роме» Щенсны отбивал, например, удары Неймара и Доменико Берарди. После перехода в «Ювентус» поляк расстраивал Гонсало Игуаина, Лоренцо Инсинье (дважды), Чиро Иммобиле и Франка Кессье. Кстати, Щенсны также брал пенальти на Евро-2020 — тогда ему не смог забить Жерар Морено из сборной Испании.

По итогам двух туров Войцех шёл на первом месте по разнице PSxG и пропущенных голов — по этому показателю, основанному на модели ожидаемых голов, можно оценить, как голкипер спасает свою команду. Показатель Щенсного составил +2,8. То есть за два матча (с Мексикой и Саудовской Аравией) вратарь спас Польшу почти что от трёх пропущенных мячей.