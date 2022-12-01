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Коллина сравнил добавленное время на ЧМ-2022 в Катаре с мундиалем в России

Коллина сравнил добавленное время на ЧМ-2022 в Катаре с мундиалем в России
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сравнил количество добавленного времени в матчах чемпионата мира в Катаре с играми предыдущего турнира 2018 года в России.

«Мы уже делали что-то подобное в России. Мы попросили судей попытаться более точно рассчитать время остановок, которое они добавляют в конце каждого тайма. Предоставили им некоторые конкретные события и инциденты, которые следует рассматривать в точном времени, в частности, сроки получения травм игроками. Конечно, это уже было подсчитано, но мы видели, что многие травмы требуют вмешательства более одной минуты.

Если мы оглянемся назад на Россию, то среднее количество добавленного времени составило шесть с половиной минут. Там было максимум шесть замен по сравнению с десятью, которые у нас есть сейчас. И если мы соответствующим образом адаптируем это к четырём дополнительным заменам, то можем рассчитывать на одну дополнительную минуту. Таким образом, мы перешли от времени, эквивалентного семи с половиной минутам в России, до десяти минут в Катаре, что не является кардинальным изменением, но даёт нам возможность иметь в среднем почти 59 минут реального игрового времени. Мы вполне довольны таким результатом», — приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.

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