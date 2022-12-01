Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в клуб

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси. По словам функционера, клуб и футболист заслуживают того, чтобы вновь сотрудничать.
«Вариант возвращения Месси в «Барселону» должен быть. Понятно, что нам не хватает последнего объятия между великим клубом и великим игроком. Они оба этого заслуживают», — приводит слова Круиффа RAC1.
Напомним, Месси выступал за «Барселону» с июня 2005 года по август 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Аргентинский форвард покинул стан каталонцев по истечении контракта и присоединился на правах свободного агента к французскому «Пари Сен-Жермен».
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видео:
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