«Чтобы не бить людей со спины, мне хватит». Кокорин ответил Соболеву на критику пресса

Нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин опубликовал в своих социальных сетях фотографию с тренировок в зале, демонстрируя свой пресс.
Фото: Из личного архива Александра Кокорина
В комментариях под постом Кокорина нападающий московского «Спартака» Александр Соболев написал: «Над нижним надо поработать». На это форвард «Ариса» ответил: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит». Соболев ответил Кокорину: «Я ведь не стулом». Кокорин привёл спартаковцу пример своего брата: «Мой брат тоже был не со стулом. Жду меру пресечения». Игрок «Ариса» сопровождал свои комментарии эмоджи с сердечками и попкорном.
Кокорин говорит о драке по окончании основного времени матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). Соболев, который по итогам эпизода получил красную карточку, во время драки напал со спины на полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и бил его руками.
Отметим, что Александр Кокорин ранее выступал и за «Зенит», и за «Спартак».
- 1 декабря 2022
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