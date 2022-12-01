«Ростов» определился с планами на зимние сборы

Футбольный клуб «Ростов» сообщил о планах на зимнюю паузу. В качестве подготовки ко второй части сезона команда проведёт два сбора в ОАЭ. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Основная команда начнёт зимние учебно-тренировочные сборы 14 января.
За несколько дней до начала сборов футболисты соберутся в Ростове-на-Дону для прохождения медицинского обследования.
14 января основной состав клуба вылетит в ОАЭ, где пройдут два сбора, которые завершатся 15 февраля. Информация о соперниках по контрольным матчам появится позже», — написано в заявлении клуба.
«Ростов» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьре-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина набрали 35 очков в 17 матчах. Лидирует «Зенит» — 42 балла.
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