Источник: «Локомотив» хочет вернуть Сильянова из «Ростова»

Московский «Локомотив» хочет вернуть защитника Александра Сильянова из аренды в «Ростове», сообщает «РБ Спорт».

Футболист перешёл в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Ростовская команда имеет право выкупа Сильянова по окончании сезона.

По информации источника, «Локомотив» предпринимает шаги с целью вернуть Сильянова уже зимой. Но вероятность такого исхода является минимальной — ростовчане не хотят прерывать аренду. В планах «Ростова» выкуп Сильянова за € 3 млн.

Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Ростов» в Российской Премьер-лиге и Кубке России. На счету 21-летнего защитника два гола и одна результативная передача. В этом сезоне игрок дебютировал в сборной России.