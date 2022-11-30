Источник: «Локомотив» хочет вернуть Сильянова из «Ростова»
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Московский «Локомотив» хочет вернуть защитника Александра Сильянова из аренды в «Ростове», сообщает «РБ Спорт».
Футболист перешёл в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Ростовская команда имеет право выкупа Сильянова по окончании сезона.
По информации источника, «Локомотив» предпринимает шаги с целью вернуть Сильянова уже зимой. Но вероятность такого исхода является минимальной — ростовчане не хотят прерывать аренду. В планах «Ростова» выкуп Сильянова за € 3 млн.
Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Ростов» в Российской Премьер-лиге и Кубке России. На счету 21-летнего защитника два гола и одна результативная передача. В этом сезоне игрок дебютировал в сборной России.
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