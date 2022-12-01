КДК РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» и «Спартака» на шесть матчей Кубка России

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет постановил дисквалифицировать нескольких футболистов «Зенита» и «Спартака» на шесть матчей Кубка России за драку в очном матче.

«В соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке – дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао и футболистов «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч 6-го тура Кубка России между соперниками закончился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков: по трое в каждой команде.