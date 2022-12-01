Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщик в Аргентине выстрелил в 8-летнего сына, празднуя победу сборной в матче ЧМ-2022

Болельщик в Аргентине выстрелил в 8-летнего сына, празднуя победу сборной в матче ЧМ-2022
Комментарии

Аргентинский болельщик выстрелил из пистолета и ранил своего восьмилетнего сына, празднуя победу национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года над командой Польши (2:0), сообщает Toda Pasion.

Случай произошёл в городе Санто Томе. Пуля попала ребёнку в бедро, вызвав сильное кровотечение. Отец и сын отправились на скорой в медицинский центр, ребёнок остался с врачами, а отец сразу скрылся и находится в бегах. Жизни ребёнка ничего не угрожает, хотя его потребовалось перевести в другую больницу из-за тяжести состояния.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места, набрав шесть очков за три матча в группе С. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится с Австралией (3 декабря).

Теперь Аргентина вытащила Месси! А сборной Польши повезло так, как никому на этом ЧМ Теперь Аргентина вытащила Месси! А сборной Польши повезло так, как никому на этом ЧМ

Драка фанатов Бразилии и Аргентины в городе Керала, Индия:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022