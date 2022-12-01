Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост. Об этом сообщил сам наставник после того, как его команда не вышла в плей-офф чемпионата мира.

«Это была моя последняя игра в качестве тренера национальной сборной. Сейчас я как никогда эмоционален. Я не могу продолжать так работать. Я уже попрощался с игроками и персоналом. Я все равно собирался уйти, что бы ни случилось. Даже если бы мы стали чемпионами мира, я покинул свой пост. Я принял это решение незадолго до начала турнира», — цитирует Мартинеса HLN.

Отметим, что специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила национальной команде Франции, а затем в матче за третье место обыграла англичан.