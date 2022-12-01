Определились 14 участников плей-офф чемпионата мира — 2022
Поделиться
1 декабря состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах F и E. По его итогам определились ещё четыре участника плей-офф турнира в Катаре.
Сборная Японии, которая обыграла Испанию со счётом 2:1, смогла обеспечить себе первое место квартета E. Сборная Испании, несмотря на поражение от Японии, заняла вторую строчку и примет участие в матчах на выбывание.
В группе F национальная команда Марокко смогла выйти с первого места, обыграв Канаду — 2:1. В параллельной встрече Бельгия сыграла вничью с Хорватией. Однако в 1/8 финала вышла именно Хорватия.
Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Соединённые Штаты Америки, Аргентина, Польша, Франция и Австралия.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:29
-
00:26
-
00:09
- 1 декабря 2022
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:42
-
23:31
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:07
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:35
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:40
Партнерский контент