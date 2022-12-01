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Определились 14 участников плей-офф чемпионата мира — 2022

Определились 14 участников плей-офф чемпионата мира — 2022
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1 декабря состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах F и E. По его итогам определились ещё четыре участника плей-офф турнира в Катаре.

Сборная Японии, которая обыграла Испанию со счётом 2:1, смогла обеспечить себе первое место квартета E. Сборная Испании, несмотря на поражение от Японии, заняла вторую строчку и примет участие в матчах на выбывание.

В группе F национальная команда Марокко смогла выйти с первого места, обыграв Канаду — 2:1. В параллельной встрече Бельгия сыграла вничью с Хорватией. Однако в 1/8 финала вышла именно Хорватия.

Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Соединённые Штаты Америки, Аргентина, Польша, Франция и Австралия.

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