Определились 14 участников плей-офф чемпионата мира — 2022

1 декабря состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах F и E. По его итогам определились ещё четыре участника плей-офф турнира в Катаре.



Сборная Японии, которая обыграла Испанию со счётом 2:1, смогла обеспечить себе первое место квартета E. Сборная Испании, несмотря на поражение от Японии, заняла вторую строчку и примет участие в матчах на выбывание.



В группе F национальная команда Марокко смогла выйти с первого места, обыграв Канаду — 2:1. В параллельной встрече Бельгия сыграла вничью с Хорватией. Однако в 1/8 финала вышла именно Хорватия.



Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Соединённые Штаты Америки, Аргентина, Польша, Франция и Австралия.