Энрике остался недоволен игрой сборной Испании в матче с Японией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Японии (1:2).



«Испания на пять минут полностью потеряла контроль, началась даже паника, и если бы им нужно было забить ещё два, они бы точно забили. Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония, нечего терять, то происходит подобное. Ситуация была под контролем, но затем Япония решила отойти в оборону, они получили то, что хотели, а мы пытались изменить итог. Япония заняла заслуженное первое место, а мы… Это меня раздражает, потому что я хотел бы финишировать первым в группе. Мы были очень далеки от того, чего я хочу», — приводит слова Энрике Marca.