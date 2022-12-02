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Япония – Испания – 2:1, обзор матча 3-го тура чемпионата мира по футболу в Катаре, голы, ЧМ-2022, 1 декабря 2022

Япония грохнула двух чемпионов мира и стала первой! А Испания чудом вышла из группы
Константин Кринский
Япония – Испания – 2:1
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Команда Хадзимэ Мориясу просто поразила искренностью и самоотдачей.

Сборная Японии победила Испанию (2:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря этому результату азиатская команда вышла из группы с первого места – и в 1/8 финала сыграет с Хорватией. А испанцы не вылетели из турнира лишь благодаря Германии, которая не пустила в плей-офф Коста-Рику. В это сложно поверить, но да, это всё про чемпионат мира.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Япония
Окончен
2 : 1
Испания
0:1 Мората – 11'   1:1 Доан – 48'   2:1 Танака – 51'

Испания – один из фаворитов ЧМ? Япония заставила в этом усомниться

Семь голов в ворота Коста-Рики, спокойная ничья с Германией – согласитесь, отличная база для уверенного выхода в плей-офф. Просто не вздумай проигрывать Японии и не надейся на результат параллельной игры – вот и вся задача для команды Луиса Энрике. Ну что может быть проще? Особенно после того, как Мората завершил атаку испанцев на 11-й минуте. Кажется, всё под контролем. Но на самом деле — нет.

Вместо того чтобы увеличивать преимущество и логично заканчивать данную встречу, Испания почему-то ослабила хватку и оставшиеся до перерыва полчаса с небольшим позволяла сопернику не только поднимать голову и держать мяч, но и думать: а может, попробовать камбэк? Ну вдруг получится? Немцев же обыграли – а они чемпионы мира. Теперь можно и испанцев попробовать: у них тоже есть титул. Может, это наш путь – убирать со своего пути лучших?

Радость футболистов сборной Японии

Радость футболистов сборной Японии

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вторые таймы от Японии – космос. Это главная по камбэкам сборная на турнире

И после перерыва японцы, вооружившись методичкой из 1-го тура, за шесть минут второго тайма завалили Симону двушку. Сначала Рицу Доан пробил потерявшего ворота голкипера, а затем Ао Танака затолкал после того, как Каору Митома вытащил мяч практически из-за лицевой – рассмотреть это удалось только на повторе и VAR-мониторе. Нет, ну вы понимаете? Япония по одному и тому же сценарию грохнула Германию и Испанию. На эмоциях, с верой в собственные силы, без страха.

Ни одна из сборных на этом ЧМ не делала два столь жирных камбэка. Кроме Японии. Что эти ребята едят/пьют/слушают в перерыве? Какие слова из раза в раз находит Хадзимэ Мориясу? Это же просто космос. По самоотдаче и искренности это главная команда турнира. А Испания… Да про неё даже сказать нечего: тужились, пытались, предпринимали попытки забить – не более. И, главное, занервничали, когда в параллельной встрече Коста-Рика повела у Германии – если бы так всё и закончилось, то фавориты группы и турнира поехали бы домой.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
01 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 4
Германия
0:1 Гнабри – 10'   1:1 Техеда – 58'   2:1 Варгас – 70'   2:2 Хаверц – 73'   2:3 Хаверц – 85'   2:4 Фюллькруг – 89'

Япония вышла на Хорватию, Испания – на Марокко. А хотелось бы наоборот

Испанцы должны благодарить немцев, которые во второй раз подряд не вышли из группы, но всё-таки победили Коста-Рику, правда, этого оказалось мало. И теперь команду Луиса Энрике ждёт Марокко: прямо скажем, не самый сильный соперник. А вдохновенная игра Японии с чемпионами мира подарила ей первую строчку в группе Е – и теперь в 1/8 финала она встретится с Хорватией. Мягко говоря, не позавидуешь. Теперь перед этими мужественными самураями предстанут вице-чемпионы мира. А вдруг получится снова?

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