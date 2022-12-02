Осинькин: время Месси и Роналду проходит, но они могут одним действием изменить игру

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выступлениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2022. По его мнению, эпоха легендарного аргентинца и португальца уже проходит, но эти игроки по-прежнему могут решать исходы матчей.
«Большие команды пока не включились по полной. Маленькие играют интересно отрезками, стабильной игры не показывают. Кто из игроков бросается в глаза? Конечно, всегда приятно смотреть на такие эффектные голы, как у Ришарлисона. В первых двух турах наиболее влияющим на игру мне показался Мбаппе.
Месси и Роналду? Они великие, я всегда готов их смотреть. Я привык, что они лучшие в мире, сейчас – одни из лучших в мире, и не хотелось бы говорить о них в других тонах. Но всё-таки их время проходит.
Роналду, как и Месси, не выполняет определённый объём по обороне, это всегда сложность для партнёров по команде. Трудно таким командам по-настоящему побеждать. Но их уровень такой высокий, что они одним действием могут игру изменить», – приводит слова Осинькина Metaratings.
- 2 декабря 2022
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:22
-
13:10
-
13:02
-
12:57
-
12:56
-
12:44
-
12:37
-
12:36
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:38
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:44
-
10:30
-
10:25
-
10:13
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:45