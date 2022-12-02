Осинькин: время Месси и Роналду проходит, но они могут одним действием изменить игру

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выступлениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2022. По его мнению, эпоха легендарного аргентинца и португальца уже проходит, но эти игроки по-прежнему могут решать исходы матчей.

«Большие команды пока не включились по полной. Маленькие играют интересно отрезками, стабильной игры не показывают. Кто из игроков бросается в глаза? Конечно, всегда приятно смотреть на такие эффектные голы, как у Ришарлисона. В первых двух турах наиболее влияющим на игру мне показался Мбаппе.

Месси и Роналду? Они великие, я всегда готов их смотреть. Я привык, что они лучшие в мире, сейчас – одни из лучших в мире, и не хотелось бы говорить о них в других тонах. Но всё-таки их время проходит.



Роналду, как и Месси, не выполняет определённый объём по обороне, это всегда сложность для партнёров по команде. Трудно таким командам по-настоящему побеждать. Но их уровень такой высокий, что они одним действием могут игру изменить», – приводит слова Осинькина Metaratings.