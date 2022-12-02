Госсекретарь США поблагодарил Макрона за то, что он уговорил Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его содействие в переговорах «ПСЖ» с нападающим Килианом Мбаппе.

«Франция приняла меня, обучила, вдохновила. Годы там подарили мне любовь на всю жизнь. Любовь к футболу и к «ПСЖ». Поэтому, хотя я очень горжусь тем, что поддерживаю Соединённые Штаты на чемпионате мира, я рад, что Килиан Мбаппе может творить своё волшебство с синими (синие — прозвище сборной Франции. — Прим. «Чемпионата»). И, господин президент, спасибо, что оставили его в Париже», — приводит слова Блинкена со встречи с Макроном Le Parisien.

Блинкен в молодости провёл несколько лет во Франции, он свободно говорит на французском языке. Госсекретарь США встретился с Макроном в рамках трёхдневного визита президента Франции в США. Ранее Мбаппе рассказывал о том, как Макрон позвонил ему и попросил остаться в «ПСЖ».

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