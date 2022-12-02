«Торпедо» оштрафовано за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками

Московское «Торпедо» оштрафовали за нарушение сроков регистрации договоров с посредниками. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии РФС по работе с посредниками.

«За допущенные нарушения п. 41 ст. 16, п. 1 ст. 11 регламента РФС по работе с посредниками, в соответствии с п. 1 ст. 19, п. 6 приложения № 4 регламента, применить к ФК «Торпедо Москва» санкцию – штраф 50 000 рублей», — приводится текст решения на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, «Торпедо» набрало шесть очков в 17 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидирует в чемпионате страны «Зенит», в активе которого 42 очка. Сейчас РПЛ находится на зимнем перерыве.