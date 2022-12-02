Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны клуба из Узбекистана

Российский тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», отреагировал на информацию о том, что он может возглавить клуб из высшей лиги Узбекистана.
«Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт.
Для меня самое главное — это задачи и цели. Я буду рассматривать, если есть серьёзные задачи. Почему нет? Тренер всегда должен быть в тонусе, должна быть постоянная практика. А не сидеть на пятой точке в ожидании суперклуба. Если сейчас в России ничего нет, то можно рассмотреть. Главное — задачи. Диалог продолжается.
На первом плане для меня всегда была спортивная составляющая, а уже потом финансовая и остальное», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Metaratings сообщал, что Сергей Юран попал в сферу интересов одного из клубов первой пятёрки Суперлиги Узбекистана.
- 2 декабря 2022
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:35
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:35
-
16:21
-
16:13
-
15:54
-
15:47
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:51