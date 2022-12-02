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Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны клуба из Узбекистана

Сергей Юран рассказал об интересе к нему со стороны клуба из Узбекистана
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Российский тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший «Химки», отреагировал на информацию о том, что он может возглавить клуб из высшей лиги Узбекистана.

«Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт.

Для меня самое главное — это задачи и цели. Я буду рассматривать, если есть серьёзные задачи. Почему нет? Тренер всегда должен быть в тонусе, должна быть постоянная практика. А не сидеть на пятой точке в ожидании суперклуба. Если сейчас в России ничего нет, то можно рассмотреть. Главное — задачи. Диалог продолжается.

На первом плане для меня всегда была спортивная составляющая, а уже потом финансовая и остальное», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Metaratings сообщал, что Сергей Юран попал в сферу интересов одного из клубов первой пятёрки Суперлиги Узбекистана.

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